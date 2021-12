Die Terminvergabe für die dritte Impfaktion von Stadtverwaltung, Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst am Samstag, 18. Dezember, startet am Montag, 13. Dezember, 8.30 Uhr. Bis 12 Uhr können sich Impfwillige unter den Nummern 06233 89775 und 06233 89877 registrieren lassen. Am Impftag stehen laut Verwaltung 200 Dosen des Biontech-Vakzins zur Verfügung. Nach den Vorgaben des Landes wird dieser Wirkstoff für Personen unter 30 Jahren sowie für Erstimpfungen ab zwölf Jahren genutzt. Mit Moderna werden voraussichtlich, je nach Anmeldung, rund 600 Booster-Impfungen und 100 Erstimpfungen möglich sein.

Geimpft wird am 18. Dezember von 9 bis 17 Uhr in der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg 9. Zur Impfung mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz vor der Schulsporthalle oder gegenüber der Andreas-Albert-Schule auf dem ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz. Die Zufahrt ist über den Petersgartenweg möglich.