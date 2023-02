Um den in den kommenden Jahren zu erwartenden Bedarf an Wohnraum zu decken, reicht der Immobilienbestand in Frankenthal nicht aus. Das geht aus einer Auswertung hervor, die der Zeitungsdienst Südwest jetzt vorgelegt hat. Es fehlt an Neubauten.

Exakt 24.719 Wohnungen aller Art und Größe wurden zum Stichtag 31. Dezember 2021 gezählt – ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 87 Einheiten oder 0,4 Prozent und damit neuer Rekordbestand. Dem standen zu diesem Zeitpunkt 48.773 Menschen gegenüber, die ihren Wohnsitz in der Stadt hatten. Wie der Zeitungsdienst Südwest (ZDS) berichtet, handelt es sich dabei um die jüngsten Zahlen, die in die regionalen Wohnungsbestandsstatistik der Regionaldatenbank Genesis eingestellt worden sind.

Ob die Anzahl an Wohnungen, die sich in 8948 Gebäuden befinden (2020: 8.921) ausreicht, verrate die Datenbank nicht. Aus dem aktualisierten Wohnungsbedarfsmodell des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) lässt sich laut ZDS jedoch ableiten, dass der Bestand in Frankenthal um 205 Wohnungen hätte wachsen müssen. Der Bedarf sei demnach derzeit nicht gedeckt.

Große Wohnfläche gewünscht

„Am häufigsten wünschen sich die Menschen eine Wohnfläche zwischen 100 und 150 Quadratmetern“, meldet der Wohnungsfinanzierer Interhyp. Gute Lage, Balkon oder Garten, Arbeitsplatznähe und gute Infrastruktur stehen auf der Wunschliste ebenfalls ganz oben. Welche Wohnungen in der Stadt diesen Idealen nahekommen, sei statistisch allerdings nicht erfasst.

Der größte Traum bleibe das eigene Haus. 6027 Einfamilienhäuser gab es zum 31. Dezember 2021 in Frankenthal (Vorjahr: 6011). Der Traum sei jedoch nicht für jeden finanzierbar. Im erfassten Zeitraum seien die Zinsen niedrig gewesen, inzwischen stiegen sie wieder an. Eine Alternative bleibt die Eigentumswohnung oder das Wohnen zur Miete in einem der 1783 Mehrfamilienhäuser (2020: 1779) in der Stadt. Dazu zählen alle Gebäude mit drei und mehr Wohnungen. Hinzu kamen zum Jahresende 2020 exakt 1126 Häuser mit zwei Wohnungen (2020: 1119), bei denen der Vermieter oftmals mit im Haus wohnt.

Bedarf bleibt hoch

Große Wohnungen mit fünf Räumen (einschließlich Küche) gab es zum Stichtag in der Stadt 8750, Einfamilienhäuser eingerechnet. Das entsprach rund 35,4 Prozent des Bestands. 7075 Wohnungen (28,6 Prozent) verfügten über vier, 6019 (24,3 Prozent) über drei und 2098 (8,5 Prozent) über zwei Räume. Hinzu kamen 777 Einzimmerwohnungen (3,1 Prozent). Laut Statistischem Bundesamt betrug die durchschnittliche Wohnungsgröße in Deutschland in dem betrachteten Zeitraum 92 Quadratmeter, aufgeteilt auf 4,4 Räume.

Der Bedarf an Wohnungen bleibe hoch, solange der Zuzug den Bevölkerungsschwund mehr als ausgleicht. Die IW-Wissenschaftler haben das in ihrer Prognose des Wohnungsbedarfs berücksichtigt und bis einschließlich 2025 vorausberechnet, wie viele Wohnungen in Frankenthal zusätzlich angeboten werden müssen. Um mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt zu halten, sind jährlich 205 neue Wohnungen erforderlich.