Die neue Miss Strohhut heißt Julia Boudot. Die 24-Jährige ist die 46. Stadtrepräsentantin, ein Jahr lang wird sie Frankenthal nun bei offiziellen Anlässen und Terminen vertreten. Die Sozialpädagogin steht für Offenheit und Diversität. Als Julia Boudot Anfang Mai im Hotel Central mit vier weiteren Bewerberinnen vor die 18-köpfige Jury trat, wusste sie als einzige der Kandidatinnen, was auf sie zukommen wird. Boudot hatte sich bereits ein Jahr zuvor beworben, den Titel jedoch um Haaresbreite verfehlt. Sich erneut zu bewerben, das habe Mut erfordert, gesteht die Flomersheimerin. Boudot, Jahrgang 1998, ist gebürtige Frankenthalerin und wuchs im Nordend auf. Sie besuchte das KG, machte ihr Abitur dann aber am sozialpädagogischen Gymnasium Worms. Boudot studierte Sozialpädagogik und arbeitet bei der Stadt Worms im Bereich Soziale Dienste und Jugendhilfen. Die neue Miss Strohhut wohnt zusammen mit ihrer Partnerin in Flomersheim. Der Vorort sei, wie sie sagt „gerade so weit weg, dass ich noch vom Strohhutfest heimlaufen kann“.

