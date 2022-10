Für den Rückbau der Fahrbahnverbreiterung in der Straße Im Spitzenbusch in der Nähe der BASF-Kläranlage muss die Fahrbahn nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag, 13. Oktober, von 18 bis 21 Uhr teilweise gesperrt werden. Die Straße werde auf drei Meter Breite verengt. Damit Verkehr weiter aus allen Richtungen fließen kann, wird für die Zeit der Sperrung eine Baustellenampel aufgestellt, heißt es in der Mitteilung der Stadt.