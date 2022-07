Arbeiten an der Fahrbahn sind der Grund für eine Teilsperrung der Straße Im Spitzenbusch, die am Montag, 25. Juli, beginnt. Bis Montag, 1. August, soll die Fahrbahn in dem Gebiet nahe der BASF-Kläranlage bis auf eine Breite von 3,80 Meter verengt werden. Damit der Verkehr aus allen Richtungen fließen kann, wird laut Verwaltung eine Baustellenampel in Betrieb genommen. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.