Wegen eines Unfalls musste die B9 in der Nacht von Sonntag auf Montag in Richtung Worms zwei Stunden lang gesperrt werden. Laut Polizei war ein Hyundai-Fahrer gegen 0.50 Uhr auf Höhe von Mörsch in die Leitplanke gekracht. Die Beamten trafen zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren an, die sich bei dem Unfall leicht verletzt hatten. Beide wiesen alkohol- und drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Außerdem hatten beide keinen Führerschein. Weil sich nicht klären ließ, wer am Steuer saß, wurde beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Da der 26-Jährige die Beamten beleidigte und bedrohte, wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.