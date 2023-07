Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kletterhalle Pfalz Rock in Frankenthal ist am Wochenende Austragungsort der 26. Offenen Rheinland-Pfalzmeisterschaften im Leadklettern. 150 Teilnehmer sind am Start, darunter auch einige Lokalmatadore der Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins.

Die Landesmeisterschaft ist für Damen und Herren gleichzeitig Qualifikationswettkampf zur Regionalmeisterschaft West. Startberechtigt sind am Wochenende Athleten aus Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.