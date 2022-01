Im Landschaftsschutzgebiet „Im Kleinen Wald“ in der Nähe des Frankenthaler Strandbads haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Sie beschädigten dem Bericht der Inspektion zufolge Zaunelemente und Mülltonnen und zerschmetterten zahlreiche Bierflaschen auf Wegen und Wiesen. Diese seien von Glasscherben übersät gewesen. Auch auf dem Gelände des Tiergeheges trieben die Täter ihr Unwesen. Dort demolierten sie laut den Ermittlern einen Holzzaun und eine Tränke. In dem Gehege hätten sich auch Tiere befunden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.