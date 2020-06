Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Frankenthal drei Bienenvölker inklusive der Stöcke gestohlen. Die Taten sind den Beamten zufolge bei zwei Gelegenheiten verübt worden: in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das Grundstück selbst sei frei zugänglich. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.