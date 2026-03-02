Der ASV Heßheim gewinnt gegen den SC Bobenheim-Roxheim mit 3:1. Die Gäste bleiben Tabellenvierter, verlieren aber etwas den Kontakt nach oben.

Im dritten Anlauf konnte das Spiel der A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen dem ASV Heßheim und dem SC Bobenheim-Roxheim am Sonntag doch noch ausgetragen werden. Wegen Ausfalls der Flutlichtanlage und Unbespielbarkeit des Platzes fiel die Partie zweimal aus. Der Start in die Restsaison nach langer Winterpause ist dem ASV Heßheim besser geglückt, denn er bezwang nach einer starken ersten Halbzeit die favorisierten Gäste verdient mit 3:1 (3:0).

Während Bobenheim-Roxheim auf Platz vier bleibt , aber mit weiterhin 37 Punkten den direkten Kontakt zu den Mitkonkurrenten um Platz zwei, VFR Frankenthal und SV Ruchheim (beide 41) etwas verloren hat, rücken die Platzherren mit nun 26 Punkten auf Platz fünf vor.

Der SC Bobenheim-Roxheim hatte sich mit dem neuen Trainer Matteo Randazzo viel vorgenommen, war aber zu Beginn noch nicht wach. Bereits nach 27 Minuten führte der ASV Heßheim deutlich mit 3:0 und gestattete den Gäste fast keine Tormöglichkeit.

Entsprechend angefressen war Matteo Randazzo nach dem Spiel. „Der ASV Heßheim hat heute mehr Willen gezeigt und war viel präsenter. Sie waren immer einen Schritt schneller. Wir waren zu sehr mit dem schwer zu bespielenden Platz beschäftigt. Wir wollten das spielerisch lösen, waren dafür aber zu zweikampfschwach. Erst in der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel. Da haben wir besser dagegen gehalten, wurden dann aber vom Schiedsrichter bestraft. Heßheim hat aber ganz klar verdient gewonnen, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war heute nicht gut. Das müssen wir in den nächsten Spielen wieder besser machten.“

Schlechter hätte das Spiel für den SC Bobenheim-Roxheim nicht beginnen können. Einen zu kurzen Rückpass von SC-Verteidiger Jens Vogel zum eigenen Torhüter erlief Elias Weber, der mit platzierten Flachschuss in die rechte Ecke SC-Torwart Patrick Klammer überwand (2.). Auch nach der schnellen Führung drückte das Team von ASV-Trainergespann Heiko Krämer und Thomas Keller den Gegner weit in die eigene Häflte und kam zu Chancen. Nach einem Freistoß von der rechten Seite köpfte der sehr agile Tim Keller den Ball an die Oberkante der Latte (15.).

Wenig später konnte Klammer einen Kopfball von Marcel Becker nur kurz wegfausten, den Abpraller drückte wieder Weber aus kurzer Entfernung über die Linie (19.). Elias Weber ist eigentlich gelernter Verteidiger, rückte aber nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mario Montag in die Sturmspitze. Mit dem stärksten Angriffsspielzug stellten die Gastgeber dann vorentscheidend auf 3:0. Ein Direktpass von Max Sembritzki von der Mittellinie in den freien Raum erreichte den startenden Tim Keller, der im Strafraum sofort abzog und platziert ins lange Eck traf (27.). Die Gäste leisteten sich weiterhin zu viele Ballverluste, und waren dem Tempo der Hausherren nicht gewachsen. Ein Schlenzer von Becker landete noch an der Latte (29.) und Weber verfehlte nach starker Flanke von Nico Hofmann das Tor nur knapp (36.).

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten sich die Gäste vor dem ASV-Strafraum. Ein Fernschuss von Leon Lampert ging neben das Tor und ein Kopfball von Julian Amann klärte der beschäftigungslose ASV-Keeper Dennis Stockmann mit etwas Mühe im Nachfassen (38. u. 40.).

Entschlossener und aktiver kamen die Gäste nach der Pause wieder auf den Platz. Einen langen Freistoß fast von der Seitenlinie von Haider Kashat konnte Stockmann gerade noch um die Latte lenken (47.). Der SC kam nun auch zu mehreren Eckbällen. Wohl auch durch den verletzungsbedingten Wechsel von Spielmacher Sembritzki (50.), für den Dominik Hess ins Spiel kam, spielte Heßheim nun langsamer und mit mehr Ballkontrolle. Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz. Doch die Gelb-Rote Karte gegen Julian Amann bremste die SC-Aufholjagd erst einmal (60.). Amann hatte, bereits gelb vorbelastet, seinen Gegenspieler Lucas Groni im Luftkampf mit dem Ellenbogen im Kopfbereich getroffen. Der ASV Heßheim setzte auf Konter. Ein Tor von Dominik Hess wurde wegen angeblichen Abseits nicht gegeben (75.) und wenig später rettete Klammer im SC-Tor zweimal gegen Hess und Becker (78.). Das Anschlusstor von SC-Stürmer Jonas Vogel fiel dann zu spät (87.). Hier deuteten die Gäste einmal ihre spielerische Stärke an. Über drei Stationen erreichte der Ball Vogel, der wuchtig ins kurze Eck traf. Einen letzten Freistoß aus guter Position schoss Adrian Fitz hoch über das ASV-Tor (89.).

Sehr zufrieden war nach dem Spiel ASV-Trainer Tobias Krämer. „Wir waren nach dem schnellen 1:0 die klar bessere Mannschaft. Wir wussten, dass wir auf unserem schwer bespielbaren Platz keinen Kombinationsfußball spielen können. Unser Ansatz war, durch hohes Angriffspressing gegnerische Ballverluste zu provozieren und sie so auch von unserem Strafraum fernzuhalten. Diese Spielweise ist läuferisch sehr anspruchsvoll, aber die Mannschaft war fit und hat dies gerade in der ersten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Das wir nach der Pause angesichts unserer 3:0 Führung abwartender spielen, war verständlich. Aber auch da hatten wir das Spiel im Griff und sind zu guten Chancen gekommen. Das 3:1 Endergebnis wird unserer starken Leistung nicht gerecht, wir waren hoch überlegen.“

Der ASV Heßheim hat nächste Woche spielfrei während der SC Bobenheim-Roxheim dann den abstiegsgefährdeten MTSV Beindersheim am heimischen Binnendamm empfängt.