Der Landesimpfbus kommt am Mittwoch, 8. Dezember, an die Eckbachhalle in Großniedesheim und spritzt von 9 bis 17 Uhr die Covid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim mit, die am Dienstag diesen Termin ergattern konnte. Willkommen sind alle, die eine Erst- oder Zweitimpfung haben oder ihre bereits erfolgte Impfung auffrischen wollen, sofern sie die Voraussetzung dafür erfüllen.

Drei Tage später erneut Impfteam vor Ort

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich des von der VG geplanten kommunalen Impfangebots: Das Team um Mediziner Claus Lang und Serge Endrizzi vom Roten Kreuz wird laut VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) erstmals am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 15 Uhr in der Eckbachhalle gegen das Coronavirus impfen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung stehen. Auch dann sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Die Verwaltung bittet um Anmeldung unter Telefon 06233 3791-215.