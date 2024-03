Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode konnte der Seniorenbeirat mit Stolz auf Erreichtes blicken. Auch dank des hartnäckigen Nachfragens des Gremiums gibt es in Frankenthal seit September zwei Gemeindeschwestern plus.

„Senioren möchten so lange wie möglich zuhause bleiben“, berichtete Maria Bachmann, die als Gemeindeschwester plus gemeinsam mit Gülsah Davarci im Einsatz ist, um genau das zu ermöglichen.