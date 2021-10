Die Polizei hat in der Nacht zum Montag zwei junge Männer verfolgt und erwischt, die im Straßenverkehr ein illegales Autorennen gefahren sind. Im Bericht der Grünstadter Beamten heißt es, ein 23-jähriger Audi-Fahrer und ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer seien in Frankenthal aufgefallen. Polizisten mehrerer Dienststellen hätten die Verfolgung aufgenommen, die Raser seien jedoch zunächst entkommen. Streifen der Polizeiinspektion Grünstadt stoppten die beiden schließlich in Gerolsheim und nahmen ihnen die Führerscheine und Mobiltelefone weg. Sie dürfen vorerst kein Kraftfahrzeug mehr führen und müssen sich einem Strafverfahren stellen.