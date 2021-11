Ein illegales Rennen in der Wormser Straße haben sich offenbar die Fahrer von zwei Autos am Freitagabend geliefert. Laut Polizei haben Zeugen gegen 21.20 Uhr beobachtet, wie ein blauer Ford Fiesta und ein schwarzer Peugeot an der Einmündung zur August-Bebel-Straße um die Kurve gedriftet sind. Der Beifahrer des hinteren Pkw hat demnach das Manöver aus dem geöffneten Fenster heraus gefilmt. Anschließend seien die beiden Autos an der Einmündung zur Elisabethstraße erneut um die Kurve gedriftet. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das Rennen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.