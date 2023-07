Am Donnerstag hat Schulleiter Alexander Dejon mit dem Lehrerkollegium die 9. und 10. Klassen der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman verabschiedet. 79 Schüler entließ er in den nächsten Lebensabschnitt mit der Aufforderung, dem Schulmotto treu zu bleiben: „Leben und wachsen, um über sich hinauszuwachsen“.

Genauso international, wie die Schule aufgestellt ist, begrüßten neun Abschlussschüler die Gäste in der Turnhalle am Ziegelhofweg. Jeder von ihnen empfing die anwesenden Familien in einer anderen Landessprache, was diese mit begeistertem Applaus quittierten. Dejon zufolge haben 24 Schüler die Berufsreife erlangt, 37 den qualifizierten Sekundarabschluss I, besser bekannt unter der Bezeichnung Mittlere Reife. Von dieser Gruppe haben 16 die Möglichkeit, in die elfte Jahrgangsstufe wechseln. Der Schulleiter gratulierte weiteren neun Schülern zur besonderen Berufsreife, die Förderschülern vorbehalten ist.

Im Laufe eines Schullebens kämen um die 100 Klassenarbeiten zusammen, überschlug Dejon. Jede davon sei ein Schritt des Wegs gewesen, den die Absolventen bis zum Abschluss zurückgelegt hätten, fand er. Damit hätten sie gezeigt, dass sie Hindernisse überwinden könnten. Dass Respekt, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein wichtiger seien, als die Fähigkeit, Gleichungen lösen zu können, diese Erfahrung gab der Schulleiter an die Absolventen weiter: „Ihr habt Kunstwerke gestaltet, Musikstücke und vielleicht sogar Theater gespielt. Somit habt ihr das Potenzial, die Welt zu erobern.“

Kurzweiliges Programm

Die Schüler werden in Zukunft auf neue Herausforderungen stoßen. Verabschiedet wurden sie mit der Aufforderung, Leidenschaften zu entdecken und sich nicht von Rückschlagen entmutigen zu lassen. Das beste Zeugnis der Berufsreife erhielt Yannick Baumgärtner, die Auszeichnung für die beste Mittlere Reife ging an Ömer Akkus.

Die Schüler hatten ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Gemeinsam mit Lehrer Bernd Sold gestalteten sie eine originelle musikalische Einlage. Mit Walzer und Freestyle tanzten sich zwei Paare aus der zehnten Klasse zur Bühne und sorgten damit für einen weiteren Höhepunkt. Mitschüler gaben den Schulabsolventen der neunten Klasse die Botschaft mit: „Ihr habt eine Reise voller Erfahrungen gemacht. Glaubt an euch selbst“. Jeden einzelnen Lehrer aus der Stufe bedachten die Abgänger der „Neunten“ – begleitet von lautstarker Zustimmung – mit einem persönlichen Dank. An die Lehrkräfte richtete auch Dejon seinen Dank dafür, „dass sie die Kinder so angenommen haben, wie sie sind“.

Absolventen

Leon Adrian, Murat Akbas, Shakira Akinci, Ömer Akkus, Majd Almasri, Luka Arsovski, Sebastiano Assenza, Julia Baseler, Yannick Baumgärtner, Selina Bekyigit, Elias Blim, Joan Brandau, Dominik Christ, Jeremy Dahlheimer, Philipp Ehscheid, Miko Erben, Osman Ersoy, Leon Feierbach, Christopher Fischer, Jason Fischer, Niklas Forster, David Frank, Nils Frensel, Lilly Gammerdinger, Arber Gashi, Celine Gfrörer, Fé Gögel, Fynn Greiner, Dennis Gritschke, Fiona Groß, Leni Hennemann, Jamaine-Leon Hinsky, Selina Höchel, Leon Hügel, Carlina Jacono, Kimberley Jung, Latisha Kalman, Nico Keitz, Aljardo Kurti Bermudez, Irina Kuttig, Mira Lisec, Joel Lo Iacono, Yannis Losch, Alessia Liciano, Alina Matveev, Leyla Mehmedova, Julian Meinicke, Noemi Micieli, Alicia Molter, Gia Bao Nguyen, Julian Ortmann, Burak Palak, Soraiya Rahmani, Lana Rezo, Nikita Ries, Selena Romero, Philipp Rotärmel, Patrizia Saccone, Michelle Schembri, Cedric Schneider, Marcel Schneider, Etienne Schober, Kira Schroth, Sascha Seel, Chiara Seibert, Nicole Sklorz, Lilo Stalla, Luis Stalla, Leon Stangoni, Furkan Sürmeli, Milen Dincher Tunthelov, Türker Türkay, Morris Weiß, Jakub Witkowski, Alina Wohlfahrt, Lucas Wohlfahrt, Bora Wolf, Lea-Sophie Wurm, Yade Yilmaz.