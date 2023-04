Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Abivegas – in jedem Punkt gepokert“ – so lautet das selbstironische Motto der Absolventen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rober-Schuman. Ihre Karten haben sie in den Prüfungen gut ausgespielt: Mit einem Notendurchschnitt von 2,5 verlässt der Jahrgang die Schule.

Die Prüflinge hätten sich bei ihrem Abschluss nicht allein auf ihr Glück verlassen, betonte Stefan Rudloff, Leiter der Mainzer Studienstufe an der IGS Robert Schuman. „Nur