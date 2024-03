Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie haben es geschafft: 43 Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman haben am Donnerstag ihre Abiturzeugnisse erhalten. Die drei Jahre in der Oberstufe haben die Jugendlichen gefordert. Am Ende hätten sie alle das nötige Durchhaltevermögen bewiesen, befand Schulleiter Alexander Dejon.

Für manche Schüler sei das Abitur eine große Herausforderung gewesen, sagte Dejon beim Blick zurück auf die vergangenen drei Jahre in der Oberstufe. Die Jugendlichen hätten