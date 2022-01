Schüler der Jahrgangsstufe zehn und deren Eltern können sich bei einer digitalen Veranstaltung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman über das Angebot der gymnasialen Oberstufe (MSS) informieren. Wer an dem Infoabend am Donnerstag, 13. Januar, 19 Uhr, teilnehmen will, kann sich über den Link www.igs-frankenthal.de/anmeldung_mss_2022/ einwählen. Unter dieser Webadresse gibt es auch Informationen zur Anmeldung für die MSS an der IGS.