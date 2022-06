Etwa 800 Kinder und Jugendliche aus allen Klassenstufen beteiligten sich Ende Mai am diesjährigen Spendenlauf der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman in Frankenthal. Nach drei coronabedingten Ausfällen fand dieser zum ersten Mal wieder statt. Mit dem Geld, das die Schüler über Sponsoren einnehmen, soll die Renovierung des Schulgebäudes der Partnerschule St. André im ruandischen Kigali bezuschusst werden. Die 1,2 Kilometer lange Strecke um den See im Strandbad konnten Läufer im selbstgewählten Tempo und beliebig oft bewältigen. Dafür stand den Klassen fünf und sechs eine halbe Stunde, den Klassenstufen sieben bis zehn eine dreiviertel Stunde und den Klassenstufen elf und zwölf eine ganze Stunde Zeit zur Verfügung. Zahlreiche Eltern und Großeltern waren zum Anfeuern gekommen. Familienmitglieder und Freunde hatten im Voraus für jede gelaufene Runde einen bestimmten Spendenbetrag festgelegt, dessen Summe momentan laut IGS ermittelt und dann bekannt gegeben werde.