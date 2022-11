Über 550 Beschäftigte der beiden Frankenthaler Unternehmen KSB und Howden habe sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstagmorgen an Warnstreiks beteiligt – und damit mehr als erwartet, wie Birgit Mohme, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal sagt. Nachdem die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband zu keinem Ergebnis gelangt sind, würden die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in der Region weitergeführt. Vom KSB-Werkstor zogen die Streikenden am Dienstag zur Pforte West des Maschinenbauers Howden, wo eine gemeinsame Kundgebung stattfand. Redner der IG Metall und Vertreter aus den Betrieben hätten deutlich gemacht, dass ihre Geduld mit den Arbeitgebern am Ende sei und es Zeit für ein vernünftiges Angebot sei. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn.