In den Verhandlungen um einen Interessensausgleich und einen Sozialplan der letzten KBA-Mitarbeiter in Frankenthal konnte eine Einigung erzielt werden.

Die Stilllegung der Albert Frankenthal GmbH ist besiegelt. Das Werk wird bis Ende Mai die Produktion einstellen. Das hat ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Demzufolge hat es am Dienstag eine Einigung in den Verhandlungen mit den Vertretern des Würzburger Mutterkonzerns, die Koenig & Bauer AG, gegeben. Details zum Interessenausgleich und dem Sozialplan für die 75 Mitarbeiter des Druckerwalzen-Werks in Frankenthal nennt die Gewerkschaft nicht, ehe die Belegschaft nicht darüber informiert wurde. Eine entsprechende Betriebsversammlung ist für Freitag angesetzt.

Im Januar hatte der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt überraschend verkündet, dass der Standort in Frankenthal noch in diesem Jahr geschlossen werden soll. Die früher unter dem Namen KBA bekannte Produktion von Druckerwalzen wurde in den vergangenen 20 Jahren immer wieder verkleinert. Mit der Stilllegung verlieren die letzten 75 Mitarbeiter ihre Arbeit. Ein Teil der Produktion soll zwar nach Würzburg verlagert werden, jedoch plant Koenig & Bauer nicht damit Teile der Belegschaft aus Frankenthal zum Hauptsitz zu verlagern.

Begründet hatte der Konzern die Schließung gegenüber der RHEINPFALZ damit, dass der Standort Frankenthal auf die Fertigung von Walzen und Walzenkernen spezialisiert ist. Diese haben sich zu sogenannten Commodity-Gütern entwickelt, für deren Fertigung ein eigenes Werk nicht mehr wirtschaftlich sei.