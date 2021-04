Die Großkarlbacher Jazzgemeinde trauert um Bandleader Alexander Katz, der am 14. April nach langer Krankheit gestorben ist. Katz wurde 71 Jahre alt. Er war führender Posaunist in vielen Ensembles, wie zum Beispiel in Banjo-, Ragtime- oder Bigbands, die die große Zeit des Swing wieder aufleben ließen. Katz’ Vorbilder waren unter anderem Louis Armstrong, Duke Ellington und Benny Goodman. 39 Jahre lang war der Schwabe mindestens einmal im Jahr in Großkarlbach. Von der Langen Nacht des Jazz sei er nicht wegzudenken, schreibt die IG Großkarlbacher Jazz in einer Pressemitteilung vom Dienstag. 2022 soll es ein großes Gedenkkonzert in der Rheinmühle für Alexander Katz geben, das von ehemaligen Musikerkollegen gestaltet wird.

Die Lange Nacht des Jazz muss Corona-bedingt auch in diesem Jahr ausfallen. 2022 soll ein neuer Anlauf unternommen werden.