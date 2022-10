Die Frankenthaler wohnen auf rund 2,2 Millionen Quadratmetern, die sich auf 24.720 Wohnungen verteilen. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Sie fordert Vermieter auf, in der aktuellen Lage bei den Mieten Maß zu halten, um die Inflation nicht zusätzlich anzuheizen. Rund 2240 Wohnungen in der Stadt haben sieben oder mehr Räume. „Wer so eine große Wohnung hat, die ihm auch noch gehört, hat eine Sorge nicht: die Angst vor steigenden Mieten“, sagt Rüdiger Wunderlich. Der Vorsitzende der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz, die sich bei den Zahlen auf vom Pestel-Institut in Hannover analysierte Daten des Statistischen Bundesamts beruft, warnt vor einer Lähmung des Wohnungsbaus angesichts der Lieferschwierigkeiten und steigenden Preise bei Baumaterialien sowie höherer Zinsen. „Die Schaffung von neuem Wohnraum muss der Situation angepasst werden“, sagt Wunderlich. Wenn Neubau nicht realisierbar erscheine, biete der Umbau leerstehender Geschäfts- oder Bürogebäude zu Wohnhäusern große Chancen. Ein Umbau brauche weniger Material und sei deutlich günstiger als ein Neubau. Auch Dachaufstockungen seien eine Lösung.