Eigentlich fällt der Startschuss für das neue Ausbildungsjahr am 1. September. Doch auch Jugendliche, die noch ohne Lehrstelle sind, hätten bis spät in den Herbst hinein gute Chancen, in Frankenthal einen Ausbildungsbetrieb zu finden, teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Deren Vorsitzender für den Bezirk Rheinhessen-Vorderpfalz, Rüdiger Wunderlich, verweist auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur: „Derzeit warten noch mehr als 70 Ausbildungsplätze auf Jugendliche, die sich für einen Job-Start im Handwerk, in der Industrie, in den Dienstleistungsbranchen oder im Handel entscheiden.“ Wunderlich empfiehlt Jugendlichen zudem, auch direkt bei Betrieben nachzufragen: „Nicht alle Unternehmen melden Ausbildungsplätze der Arbeitsagentur.“