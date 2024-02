Der Staat lässt sich die Unterstützung fürs Wohnen in Frankenthal einiges kosten. Rund 1700 Haushalte mit insgesamt 3300 Menschen in der Stadt wurden im letzten Herbst bei den Kosten der Unterkunft (KdU) unterstützt. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sieht das kritisch.

Bei den genannten Zahlen gehe es um Mietzahlungen vom Jobcenter für Bürgergeldempfänger: Allein für die Kaltmiete zahlte der Staat im letzten Oktober bei den Kosten der Unterkunft in Frankenthal mehr als 741.000 Euro an die Vermieter. Das geht aus der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, auf die die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) jetzt verweist. „Dazu kommt Monat für Monat noch einmal eine stattliche Summe fürs Wohngeld. Ebenso übernimmt der Staat über die Jobcenter-Zahlungen hinaus die Kosten der Unterkunft für viele weitere Menschen, die darauf angewiesen sind: Ältere mit knapper Rente zum Beispiel“, so die IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz.

Unterm Strich gebe die öffentliche Hand damit in Frankenthal viel Geld für Miete aus, um Menschen das Wohnen überhaupt ermöglichen zu können. Dabei lägen die gezahlten Mieten in der Stadt bei den Kosten der Unterkunft im bundesweiten Vergleich sogar in der unteren Hälfte des Spektrums, in dem der Staat sonst KdU-Mieten bezahlt, so die Gewerkschaft. Dies gehe aus einer Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, die das Pestel-Institut (Hannover) im Auftrag der IG BAU gemacht hat.

Es sei richtig und wichtig, dass der Staat Wohngeld zahle und dass er die Kosten der Unterkunft übernehme. Noch besser seien aber Sozialwohnungen. „Sie machen den Staat unabhängig von jeder Mietpreistreiberei auf dem Wohnungsmarkt. Auf Dauer sind sie also die günstigere Lösung für die Staatskasse. Außerdem sind Sozialwohnungen die beste Mietpreisbremse für den Wohnungsmarkt“, sagt Rüdiger Wunderlich von der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz.

„Massiv vernachlässigt“

Ein wichtiger Punkt, der auch für mehr Sozialwohnungen in Frankenthal spreche, sei die Verteilungsfrage: „Der Staat könnte dann nämlich vor allem auch Menschen leichter mit einer Wohnung versorgen, die es auf dem Wohnungsmarkt immer schwer haben: Haushalte mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Schwangere, Familien mit – vor allem mehreren – Kindern. Insbesondere aber auch Behinderte, psychisch Kranke, Wohnungslose und Vorbestrafte. Sie alle hätten dann endlich bessere Chancen, wieder leichter auf dem Wohnungsmarkt in Frankenthal Fuß zu fassen“, sagt IG-BAU-Bezirksvorsitzender Rüdiger Wunderlich.

Die Gewerkschaft wirft dem Staat ein „Missmanagement bei der Unterstützung fürs Wohnen“ vor. Bund und Länder hätten den sozialen Wohnungsbau seit Jahrzehnten „massiv vernachlässigt“. Das sei auch in Rheinland-Pfalz deutlich zu spüren. „Dadurch haben wir jetzt landesweit einen dramatischen Mangel an sozialem Wohnraum: Allein in Rheinland-Pfalz muss der heutige Bestand an Sozialwohnungen bis 2030 um mehr als 28.200 steigen. Bundesweit werden dann über 910.000 Sozialwohnungen mehr gebraucht“, erläutert Wunderlich, der sich auf eine aktuelle Studie des Pestel-Instituts beruft. Die IG BAU engagiert sich im Bündnis „Soziales Wohnen“ für mehr sozialen Wohnungsbau. Weitere Partner sind der Deutsche Mieterbund, die Caritas-Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie zwei Verbände der Bauwirtschaft.

Der Staat stecke in einer Sackgasse: Er könne keine Sozialwohnungen anbieten. Also müssten die Jobcenter die Mieten auf dem freien Markt akzeptieren und dafür viel zahlen, berichtet Wunderlich. Er appelliert an die Bundes- und Landtagsabgeordneten in Frankenthal, sich für die Schaffung von Sozialwohnungen stark zu machen.