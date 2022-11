Dachdecker dürfen sich nicht nur über bis zu zwei Tage mehr Urlaub freuen, sie bekommen auch deutlich mehr Geld. Der Stundenlohn für Gesellen ist zum November auf 20,50 Euro gestiegen – ein Plus von fünf Prozent, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) nach Abschluss der Lohnverhandlungen mitteilt. „Für Gesellen geht es immerhin um rund 170 Euro mehr im Monat“, sagt Rüdiger Wunderlich, Bezirksvorsitzender der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz. Eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 950 Euro, die in zwei Raten im Frühjahr 2023 und 2024 ausgezahlt wird, soll dabei helfen, die gestiegenen Lebenshaltungskosten aufzufangen. Weitere drei Prozent mehr Lohn wird es laut IG BAU im Oktober 2023 geben. In zwei Schritten soll die Ausbildungsvergütung angehoben werden. Im dritten Lehrjahr erhalten Azubis nun monatlich 1260 Euro, ab Oktober 2023 sogar 1.320 Euro. Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es in der Stadt fünf Dachdeckerbetriebe mit rund 20 Beschäftigten.