Die Bearbeitung von Ideen und Beschwerden aus der Bürgerschaft werden im Rathaus zur Chefsache. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) hat in seinem Büro dafür ein eigenes Management eingerichtet. Ansprechpartnerin ist Julia Gandyra.

„Ideen, Beschwerden und Anregungen von Bürgern können wertvolle Hinweise auf mögliches Verbesserungspotenzial für die Arbeits- und Dienstleistungsqualität in der Verwaltung sein“, erklärt Meyer zur Einführung Gandyras. Die Stimmen der Bürger seien von enormem Wert. Nur durch einen offenen und konstruktiven Dialog könnten Missstände schneller erkannt, Unzufriedenheit reduziert und positive Veränderungen in Frankenthal angestoßen werden. „Durch ein strategisch sinnvoll aufgebautes Ideen- und Beschwerdemanagement gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Beteiligung und Transparenz, wodurch wir Bürgern die Möglichkeit geben, aktiv an der Gestaltung der Stadt mitzuwirken“, so der OB.

Die neue Ideen- und Beschwerdemanagerin Julia Gandyra hat sich vorgenommen, Bürgern die Meldung von Ideen und Beschwerden auf unkompliziertem Weg zu ermöglichen und einen transparenten Informationsfluss, insbesondere auch innerhalb der Stadtverwaltung, sicherzustellen. Über eine Online-Plattform sollen künftig die Prozesse hinter den Anliegen ziel- und lösungsorientiert gesteuert werden. Davon verspricht sich Meyer ein nachhaltiges Controlling, also eine Dokumentation und Auswertung der Sachverhalte.

Bürger können ihre Anliegen und Anmerkungen nicht nur online einreichen. In offenen Sprechstunde sollen sie auch direkt zu Wort kommen können, um diese zu platzieren und bestenfalls in städtische Entwicklungen einfließen zu lassen.

Noch Fragen?

Ein Formular, über das Bürger Anliegen an die Stadtverwaltung übermitteln können, findet sich online unter www.frankenthal.de/mitreden. Julia Gandyra ist per E-Mail an mitreden@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89 975 zu erreichen.