Der SC Rhein-Neckar hat am vorletzten Spieltag der Squash-Regionalliga doppelt überrascht.

Die erste Überraschung für den Spitzenreiter gab es bereits am Donnerstagabend. Spitzenspieler Kai Rixen, der eigentlich am Samstag wegen eines privaten Termins verhindert schien, signalisierte, dass er doch spielen könne. Und so folgte die zweite Überraschung am Samstag. Der SC Rhein-Neckar konnte seine Spitzenposition in der Squash-Regionalliga verteidigen, liegt nun einen Zähler vor dem bisher punktgleichen Tabellenzweiten Idar-Oberstein.

Gegen jenes Idar-Oberstein gab es einen spannenden Fight, in dem sich der SC Rhein-Neckar knapp durchsetzte und somit zwei Zähler holte (gegenüber einem für Idar-Oberstein).

Und nach Lage könnte genau jene Paarung das Endspiel des Final-Four-Turniers um die Meisterschaft sein, dass nach dem abschließenden Spieltag der Hauptrunde folgt, auch wenn nicht unterschlagen werden soll, dass auch Wiesental als Tabellendritter mit drei Zählern Rückstand auf den SC Rhein-Neckar noch Chancen auf eine der beiden Top-Platzierungen hat.

Verteidigt der SC Rhein-Neckar am letzten Hauptrunden-Spieltag seine Spitzenposition, träfe er im Halbfinale des Final-Four-Turniers auf den Vierten der Hauptrunde, den vermeintlich leichtesten Gegner. „Daher ist es natürlich unser Ziel, den ersten Tabellenplatz zu verteidigen, das wäre natürlich ein klarer Vorteil mit Blick auf das Finalturnier“, sagt Markus Herrmann, Kapitän des SC Rhein-Neckar.

Neben ihm und Rixen standen am Samstag Francois Kruger und Yin Ting Kwok auf dem Court. Die beiden letztgenannten gewannen ihre Partien gegen ihre Gegner aus Idar-Oberstein und Germersheim, während Herrmann und Rixen ihren Kontrahenten aus Idar-Oberstein unterlegen waren. Während die Partie gegen Idar-Oberstein entsprechend eng verlief, gab es für den SC Rhein-Neckar gegen Germersheim einen deutlichen Erfolg.