Im nagelneuen Anbau der Stadtklinik brennt es – glücklicherweise nur im Szenario einer gemeinsamen Übung von Rettungskräften. Sie haben bereits erste Lehren gezogen.

Der Junge, der am Samstag kurz nach 10 Uhr vor dem Eingang der Stadtklinik steht, wartet ungeduldig, bis die Feuerwehr kommt. Im Foyer laufen und stehen ziemlich viele Leute. Alle tragen Westen in unterschiedlichen Farben, die die Funktion des Trägers anzeigen. Wegen des Anbaus sei das Konzept der Stadtklinik für Katastrophenschutz in Absprache mit der Feuerwehr überarbeitet worden, das sollte nun in einer Übung getestet werden, sagen Daniel Holl, der in der Stadtklinik für Katastrophenschutz zuständig ist und Christian Reis, Qualitätsmanagementbeauftragter der Stadtklinik.

Um 10.34 Uhr piepsen mehrere Funkmeldeempfänger. Der Fahrer von Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) fährt schnell das Auto weg, damit es nicht im Weg steht. Wenige Minuten später kommt ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug angefahren, zur Enttäuschung des wartenden Jungen ohne Blaulicht und Sirene. Einige Feuerwehrleute steigen aus, gehen mit schnellen Schritten in die Klinik. „Sie gehen auf Erkundung“, erläutert Sarah Bader vom Presseteam der Feuerwehr.

Hilflose Person über der Brüstung

„Im zweiten Obergeschoß ist eine Person auf dem Balkon“ wird Feuerwehrchef Thomas Bader über Funk mitgeteilt. Inzwischen sind ein weiteres Hilfeleistungs-Löschfahrzeug, vier Fahrzeuge der Feuerwehr Heßheim und das Drehleiter-Fahrzeug der Frankenthaler Feuerwehr eingetroffen. Feuerwehrleute rennen durch das Foyer in den Neubau und die vielen Stufen zum zweiten Obergeschoß hoch, schleppen Ausrüstungsgegenstände, Schläuche werden ausgerollt. Im Treppenhaus und in den Fluren hängen noch Luftballons vom Tag der offenen Tür.

Draußen ist derweil das Fahrzeug mit der Drehleiter an den Anbau herangefahren, ein Feuerwehrmann steigt in den Korb, der oben an der Drehleiter befestigt ist, die Leiter wird ausgefahren. Der Helfer im Korb packt den Dummy, der über der Brüstung des Balkons hängt, die Drehleiter fährt wieder nach unten.

In die Notaufnahme geplatzt

Durch den Flur im zweiten Obergeschoß des Neubaus wabert „Rauch“. Zwei Feuerwehrleute bauen einen Rauchvorhang auf, der verhindern soll, dass er sich weiter ausbreitet. „26 Personen, eine behindert, zwei bettlägerig“, informiert ein Feuerwehrmann über Funk. „Da kommt der Erste“, ruft Zugführer Kai Schmitt. Zwei Feuerwehrleute tragen einen Dummy heraus.

Ein Feuerwehrmann birgt einen „Patienten“ auf einem der Balkone im neuen Anbau. Foto: Annegret Ries Einsatzkräfte beim Aufbau eines Rauchvorhangs in den Fluren des Erweiterungsbaus. Foto: Annegret Ries Lagebesprechung vorm Anbau. Foto: Annegret Ries Mitarbeiter der Stadtklinik bringen einen Dummy mit Rauchgasvergiftung in die Notaufnahme. Foto: Annegret Ries Foto 1 von 4

Er wird in die Zentrale Notaufnahme gebracht, dort warten auch lebende Patienten. Zwei Mitarbeiter der Klinik tragen einen Dummy herein. „Hilft uns jemand, wir haben eine Rauchgasintoxikation, wo sollen wir mit der hin“, fragen die Klinik-Mitarbeiter. Ihre Kollegen in der Notaufnahme sind etwas verwirrt, denn „uns wurden nur zwei Patienten angekündigt“. „Ich brauche Sauerstoff“, sagt Petra Berte. Was nicht ernst gemeint ist. Berte ist Pflegekraft in der Stadtklinik und hat für die Übung die Rolle einer Patientin übernommen. „Es ist spannend, wenn man da so im Bett liegt, nicht weiß, was ist und wann jemand kommt“, sagt sie.

Nachschärfen bei der Kommunikation

Da in der Stadtklinik nicht genug Platz für alle „Verletzten“ ist, wird die Sondereinsatzgruppe Transport des Roten Kreuzes alarmiert. Insgesamt sind bei der Übung 58 Aktive der Feuerwehren Frankenthal und Heßheim, des Roten Kreuzes Frankenthal, der DLRG Frankenthal sowie ein leitender Notarzt und ein organisatorischer Leiter dabei, außerdem mehrere Mitarbeiter der Klinik.

Im Lagezentrum haben während der Übung leitende Mitarbeiter der Klinik und der beteiligten Organisationen den Einsatz koordiniert, hier läuft auch die Nachbesprechung. Die Grundstrukturen seien in Ordnung, doch müsse die Kommunikation verbessert werden, findet Geschäftsführer Andor Toth, der von Seiten der Stadtklinik für die Einsatzleitung zuständig war. So habe man festgestellt, dass nicht ausschließlich auf digitale Möglichkeiten gesetzt werden kann, sondern, dass man auch Papier und Stift benötige. Von Seiten der Feuerwehr wird die Übung grundsätzlich positiv bewertet, doch gebe es „noch Optimierungsbedarf“.