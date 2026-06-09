Am vergangenen Montagabend stand ein Hybridfahrzeug auf dem Rastplatz „Dirmsteiner Pfad“ in Vollbrand. Was den Löschvorgang für die Einsatzkräfte erschwerte.

Ein Hybridfahrzeug ist auf dem A6-Parkplatz „Dirmsteiner Pfad“ bei Frankenthal in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr alarmierten Zeugen am Montag gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte, die den Wagen beim Eintreffen in Vollbrand vorfanden. Mehrere Trupps brachten den Brand zügig unter Kontrolle, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge zu verhindern. Wegen der Hybridtechnik kam es durch die beschädigte Hochvoltbatterie immer wieder zu Rückzündungen. Um die Batterie zu kühlen, rückte zusätzlich die Feuerwehr aus Worms mit einem speziellen Wasserlöschsystem an und brachte gezielt Wasser in den Batteriebereich ein, um den Abtransport zu ermöglichen.

Ein Abschleppunternehmen hob das Fahrzeug mit einem Kran auf den Transporter und brachte es zur sicheren Unterbringung weg. Verletzt wurde niemand, der Fahrer verließ das Auto rechtzeitig. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe auf. Im Einsatz waren die Feuerwehren Frankenthal und Worms, die Autobahnpolizei Ruchheim, ein Abschleppunternehmen und die Autobahn GmbH. Der Parkplatz blieb zur Reinigung auch nach dem Einsatz gesperrt.