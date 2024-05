Gut eineinhalb Stunden lang waren etliche Haushalte in der Innenstadt am Dienstagnachmittag ohne Strom. Grund waren nach Angaben der Stadtwerke ein defektes Kabel und ein weiterer Fehler in einer Verbindungsmuffe. Die Reparaturarbeiten dauerten bis in die Nacht.

Wie eine Sprecherin weiter mitteilte, war die Störung gegen 15.30 Uhr im 20-Kilovolt-Netz registriert worden. An einer Trafostation am Speyerer Tor konnte sie lokalisiert werden. Das hatte Auswirkungen auf