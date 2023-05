Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ghost und Fritzje sind schon viel herumgekommen. In ganz Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg waren sie im Einsatz. Die Border Collies und Herrchen Marcel Klein stehen in Diensten der Rettungshundestaffel der Feuerwehr. Und waren auch nach der Flut im Ahrtal auf der Suche nach Vermissten.

Meist schrillt der Alarm mitten in der Nacht. Dann rast Marcel Klein zur Hauptfeuerwache am Nordring. Das Rettungshundefahrzeug ist immer einsatzbereit. Ghost und Fritzje hüpfen in ihre Boxen, ihr Herrchen