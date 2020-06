Die Polizei sucht einen Hundebesitzer, der am Freitagabend einen Wasserwart am Lambsheimer Weiher beleidigt hat. Wie die Beamten mitteilten, machte der Wasserwart den Hundebesitzer gegen 17.55 Uhr im hinteren Bereich des Sees darauf aufmerksam, dass Hunde am Gewässer an der Leine zu führen sind. Daraufhin beleidigte der Hundebesitzer den Wasserwart. Der Mann soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe dunkle, kurze Haare und Tätowierungen an den Unterarmen. Der Mann sei von einer blonden Frau begleitet worden. Der Hund wird als „kniehoch mit schwarzem Fell und stämmigem Körperbau“ beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.