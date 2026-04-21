Auf den Agrarflächen auf Frankenthaler Gemarkung finden derzeit verstärkt Arbeiten der örtlichen Landwirte statt. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger um Rücksichtnahme, wenn Äcker bestellt werden, Saatgut ausgebracht wird sowie Wiesen und Felder bewirtschaftet werden. Der Appell richtet sich laut einer Mitteilung insbesondere an Hundebesitzer. Hunde sollten auf Wirtschaftswegen oder im Bereich von Feldern und Wiesen grundsätzlich an der Leine geführt werden. Freilaufende Hunde oder das Spielen auf Feldern könnten Schäden an den Pflanzen verursachen und die Arbeit der Landwirte beeinträchtigen, schreibt die Stadt. Zudem stellten die Hinterlassenschaften von Hunden auf landwirtschaftlichen Flächen ein ernstes Problem dar, weil verunreinigtes Gras oder Futter für Nutztiere gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall zu Erkrankungen führen könnte. Hundebesitzer werden deshalb gebeten, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen. In der Stadt und in den Vororten stehen dafür mehr als 100 Hundekotbeutelspender bereit. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/sauber.