Interview: Gern kokettiert Jonas Greiner mit seiner Körpergröße. Damit allein jedoch wäre er nur eine Eintagsfliege geworden. Im Gespräch erzählt der 23-Jährige, wie er die Gesellschaft aus der Perspektive junger Erwachsener auf die Schippe nimmt und warum er bei Las Vegas an Lauscha denkt. Am Freitag gastiert er im Wormser Theater.

Kennen Sie Jannik Könecke aus Niedersachsen?

(zögert) Sagt mir nix. Wer ist das?

Laut dpa ist er mit 224 Zentimetern einer der längsten Teenager im Land. Damit er den Führerschein machen kann, hat eine Fahrschule ein Auto umgebaut. Sie sind 207 Zentimeter groß, tragen Schuhgröße 50. Müssen Sie umbauen, um durch den Alltag zu kommen?

Eigentlich ist alles handelbar. Und Klamotten bestelle ich im Internet. Was auch daran liegt, dass es hier auf dem Land kaum noch Geschäfte gibt.

Sind Sie Kummerkasten für besonders lange Menschen?

Ich bekomme nicht übermäßig viele Zuschriften großer Leute. Es ist ja auch nichts Unnormales, ein Merkmal, das zu mir gehört. Nichts anderes, als wenn jemand rote Haare hat. Ich reduziere mich als Künstler nicht auf meine Größe. Zu meinen 100 Minuten Bühnenprogramm gehören meist nur die ersten fünf Minuten zu meinen 207 Zentimetern.

Ecken Sie als Großer manchmal an im Alltag?

Tatsächlich weniger als andere Menschen. Türen sind ja genormt. Man duckt sich automatisch beim Durchlaufen. Wo es problematisch wird: Wenn ich unter einem Türsturz stehenbleibe, um mich zu unterhalten, gehe ich mit dem Kopf wieder hoch und stoße mich.

Und wo ecken Sie als Kabarettist an?

Wer auf der Bühne eine Meinung vertritt, eckt zwangsläufig an. Durch die sozialen Medien hat die Gesellschaft ein recht aufgeheiztes Klima. Schnell werden aus Sachen Aufreger gemacht. Es gibt immer Leute, die eine andere Meinung haben. Ich versuche, das Ganze nicht mit allzu sehr erhobenem Zeigefinger zu machen. Weil: Mit 23 Jahren wirkt man schnell ein bisschen von oben herab. Bei meiner Bildungsnummer melden sich etwa Lehrer, die sagen: Toll, das sehe ich genauso. Aber es kommen auch Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Meinungsfreiheit ist eben keine Einbahnstraße.

Ist Ihre Körpergröße an Ihrer Berufswahl schuld? Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich eine gehörige Portion Schlagfertigkeit antrainieren mussten ...

Ich bin nie wegen meiner Körpergröße gemobbt worden. Die Schlagfertigkeit, die man auf der Bühne braucht, habe ich zufällig entdeckt. Im Faschingsverein unseres Dorfes habe ich aus einer Bierlaune heraus gesagt, dass ich eine Büttenrede halten würde. Vor vier Jahren machte ich eine Parodie auf Edmund Stoiber. Ein Jahr darauf war Donald Trump dran. Beides kam relativ gut an. Ich hab gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und wollte schauen wie das ist, wenn ich als ich selbst auf die Bühne gehe. 2017 bin ich zu einem Kabarett-Wettbewerb nach Graz gefahren. Ich dachte, wenn das in die Hose geht, kriegt das niemand mit in der fernen Heimat. Es lief gut, ich bin als einziger Deutsche ins Finale gekommen. Da hab ich Blut geleckt. Und heute bin ich da, wo ich bin.

Was wäre sonst aus Greiner geworden?

Wahrscheinlich hätte ich die Marketingschiene eingeschlagen. Da arbeite ich jetzt auch nebenbei. In der Corona-Krise ist es ganz schwierig, von Kultur zu leben.

Ein gutes Stichwort. Liefern Sie mir einen knackigen Werbeslogan zu Lauscha, Ihrer Heimat.

So aus dem Ärmel geschüttelt … Glas Vegas. Das beschreibt das Dorf mit dem Glanz, den es mit seiner Tradition der Glaskunst mal hatte. Und hoffentlich mal wieder haben wird.

Über Lauscha witzeln Sie ganz gern. Wie kommt das bei den rund 3000 Einheimischen an?

Aus meinem Heimatort erlebe ich viel Zuspruch. Die Lauschner sind stolz, dass ich den Ruf ihres Ortes in die Welt trage. Die Seitenhiebe auf Lauscha sind charmante Seitenhiebe, ironische Kleinigkeiten.

Sie sind Ossi. Sehen Sie sich als Botschafter für den Osten?

Was ich öfter thematisiere, ist die Ost-West-Geschichte. Ich erlebe sie als jemand, der nie ein geteiltes Deutschland gesehen hat. Ich bin deutlich nach der Wende geboren. Und krieg’ die Mauer in den Köpfen mit. Das ist auch ein Thema, bei dem die Leute emotional reagieren. Ich hab’ mal in Hessen einen flapsigen Spruch über den Soli gemacht. Damit bin ich angeeckt, ein Zuschauer ist daraufhin sehr böse geworden. Kritik auf einem gewissen Niveau muss man reflektieren, sie bringt einen weiter.

Was erwartet uns in Worms?

Ein Mix aus gesellschaftskritischem Humor mit Unterhaltung. Das Soloprogramm in Worms heißt „In voller Länge“. Es geht ums Erwachsenwerden, um Schule, Bildung, Berufswahl. Und um Generationenkonflikte, meine erste Wahl und die deutsche Mentalität. Es ist kein Kabarett und keine reine Comedy, sondern eine Mischung. Ich nenne das Ganze Standup-Kabarett.

Wie lautet Ihre Botschaft für Minderheiten? Sie darf auch ernst sein, schließlich sitzen Sie für die Linken im Stadtrat von Lauscha.

Aus meiner Perspektive: Dass wahre Größe von innen kommt. Minderheiten werden sehr oft über Äußerlichkeiten definiert. Trotz Social Media und der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft sollten wir uns darauf zurückbesinnen, dass es manchmal nicht verkehrt ist, zweimal zu gucken und weniger oberflächlich zu sein. Sich hineinzuversetzen in sein Gegenüber. Im Endeffekt sitzen wir knapp über acht Milliarden Menschen in einem Boot.

Kasten zur Person

Für seine bislang kurze Bühnenkarriere – seit rund drei Jahren ist er auf deutschen Bühnen unterwegs – kann der 23-Jährige Jonas Greiner eine vergleichsweise lange Liste an Preisen vorweisen: Sieben Preise bei regionalen Kabarett- und Comedy-Wettbewerben seit 2018. In diesem Jahr belegte der Newcomer aus Thüringen beim Hamburger Comedy Pokal den dritten Platz und wurde beim Stuttgarter Comedy Clash Zweiter. In humoristischen TV-Sendungen ist Greiner regelmäßig zu Gast. Mit seinem Solo-Debüt „In voller Länge“ tourt er seit 2019 durch Deutschland.