Für die HSG Eckbachtal steht am Wochenende ein schweres Auswärtsspiel in einem Ortsteil der Landeshauptstadt Mainz an.

Gastgeber TSG Mainz-Bretzenheim (6. Platz, 16:16 Punkte) kämpft bei einem Spiel weniger ebenso wie die Gekkos der HSG Eckbachtal (5. Platz, 19:15 Punkte) um den begehrten fünften Tabellenrang. Dieser Platz, klar über dem Strich, soll vor allem Selbstvertrauen für die restliche Saison und die kommende Spielzeit geben. Zudem wollen die Gekkos die 24:30-Hinrundenniederlage wiedergutmachen.

Übungsleiter Georg Ebel, der weiterhin stimmlich angeschlagen ist, erinnert sich nur ungern an die ärgerliche, da vermeidbare Niederlage aus der Hinrunde. „Wir haben hier noch eine Rechnung offen. Auch wenn ich die Niederlage am Ende als verdient bezeichnen musste, ärgere ich mich noch immer. Denn sie war vermeidbar, doch nach dem Wiederanpfiff verloren wir total den roten Faden und uns wollte einfach immer weniger gelingen.“

Die HSG Eckbachtal startete damals vor heimischer Kulisse mit einem 1:3-Rückstand ins Spiel, konnte diesen aber bis kurz vor der Halbzeit in eine 15:12-Führung drehen. Zur Pause stand es 15:13. „Dann fanden wir ganz schlecht wieder ins Spiel und gaben es völlig unnötig aus der Hand.“ So beschreibt Ebel den Verlauf und erwartet am Samstag, 18 Uhr, in der Sporthalle IGS 1 in Mainz-Bretzenheim einen hochmotivierten Gegner.

Nach vier Niederlagen in Folge, darunter zwei gegen vermeintliche Absteiger, rechnet Ebel mit einer Mannschaft, die auf Wiedergutmachung aus ist. Angesichts der deutlichen 24:30-Niederlage im Hinterkopf wird der Trainer seine Mannschaft entsprechend einstellen. „Wir dürfen uns nur mit uns selbst befassen. Wenn es uns gelingt, unsere Leistungen von Beginn an abzurufen, dann sind wir schwer zu besiegen. Doch wenn wir anfangen nachzudenken, dann wird es für uns gefährlich.“

Ebel hofft, dass seine Spieler mit klarem Kopf ins Duell gegen den direkten Tabellennachbarn gehen. Eine Niederlage würde vorerst nichts an der Tabellenlage ändern, doch mit einem Sieg könnten die Gekkos den Abstand auf die Gastgeber vergrößern und ihre Position festigen.

Für das Spiel fehlen Ebel jedoch einige Akteure. Christoph Müller, der sich trotz Verletzung zuletzt in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte, benötigt nun eine Pause. Moritz Groß begleitet als Lehrer eine Skifreizeit. Hinter Sven Dopp und Torhüter Simon Kalveram stehen Fragezeichen, da beide angeschlagen sind. Lukas Ebrecht, Torhüter der A-Jugend, wird wegen seines Einsatzes in der Regionalliga ebenfalls ausfallen.

Trotz dieser Ausfälle ist Ebel zuversichtlich, eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können. Linkshänder Alvar Matsuura, der ein Doppelspielrecht beim A-Jugend-Bundesligisten SF Budenheim hat und zudem als Speerwerfer bekannt ist, dürfte mehr Spielanteile erhalten. Allerdings sind die beiden Außenpositionen nur einfach besetzt. Dennoch ist die Mannschaft gut ausgebildet und kann auch ungewohnte Positionen übernehmen.

Ebel rechnet mit einem offenen Duell und hofft bei einer konzentrierten Leistung auf einen positiven Ausgang. Die Hinrundenniederlage soll vergessen gemacht werden. Der Erfolg im Derby gegen die favorisierte TG Osthofen in der vergangenen Woche sollte zusätzliches Selbstbewusstsein bringen. Darauf gilt es aufzubauen.