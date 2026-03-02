Der Coach fehlt erkrankt, aber seine Vertreter führen Oberligst HSG Eckbachtal dank einer starken Abwehr zu einem Sieg gegen Osthofen.

Vor dem Derby gegen die TG Osthofen meldete sich Übungsleiter Georg Ebel per digitaler Nachricht, da er krankheitsbedingt ein Sprachverbot hat. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich und betonte das gute Klima im Trainerteam. „Es ist einfach ein gutes Gefühl, sich auf seine Trainerkollegen verlassen zu können.“ Für Peter Baumann, der designierte Nachfolger von Ebel, war es selbstverständlich, einzuspringen. „Ich habe volles Vertrauen in Peter als Coach von der zweiten und Jochen Schloss, meinem Co. Die beiden werden ganz sicher in meinem Interesse die Mannschaft gegen Osthofen im Derby einzustellen wissen. Wir haben einen prima Austausch, ich kann beruhigt aus der Ferne das Spiel beobachten.“

Ebel schien recht zu behalten, denn die Eckbachtaler Gekkos setzten sich in einem spannenden Derby gegen die favorisierten Gäste aus Osthofen verdient mit 28:24 (14:11) durch. Damit gelang den Gekkos der zweite Sieg gegen ein Team aus den Top drei. Die HSG Eckbachtal bewies, dass ihr Hinrundenerfolg gegen den Ligaprimus TV Nieder-Olm kein Zufall war. Nach der jüngsten Niederlage lag der Fokus unter der Woche darauf, sich zu rehabilitieren.

Ebel konnte nur aus der Ferne Anweisungen geben, vertraute aber auf die Eingespieltheit mit Co-Trainer Jochen Schloss, der bereits als Jugendspieler unter Ebel Kapitän war. Die Gekkos starteten mit einer 7:2-Führung perfekt ins Spiel, was die Gäste früh zu einer Auszeit zwang. Dank einer stabilen Defensive und cleveren Aktionen im Angriff überraschte die HSG Eckbachtal den Gegner. Besonders Spielmacher Julian Pozywio setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene, während Eric Diehl und Timo Kluzik wichtige Treffer erzielten.

Die Gäste wechselten daraufhin ihren Torhüter und brachten den ehemaligen Gekko Rouven Hahn, der zunächst einige Chancen vereitelte. Doch auch die Gekkos überzeugten mit Emotionen und feierten jede gelungene Aktion. Die Vertreter Baumann und Schloss waren sich nach dem Erfolg einig, dass die konzentrierte Abwehr und der starke Torhüter Tobias Schipper entscheidende Faktoren waren. „Gute und konzentrierte Abwehr, gestützt auf einen bestens aufgelegten Tobias Schipper im Gehäuse sowie einer von wenigen Fehlern geprägten Angriffsreihe.“

Nach der Halbzeit (14:11) gerieten die Gekkos kurzzeitig ins Schwimmen, behielten aber die Kontrolle. „Wir behielten genau in den kritischen Phasen einen ruhigen Kopf und behielten so trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands die Kontrolle über das Spiel.“ Torhüter Schipper, der in der ersten Halbzeit neun Paraden zeigte und sogar ein Tor erzielte, spielte eine Schlüsselrolle. Die Defensive hielt die starken Angreifer der TG Osthofen, darunter Luca Steinführer (6/5) und Esteban Wolf (3), in Schach.

Im Angriff überzeugten Simon Müsel mit acht Toren und A-Jugend-Spieler Alvar Matsuura mit sechs Treffern. Müsel erzielte den wichtigen Ausgleich zum 20:20 und ebnete in der Schlussphase den Weg zum Erfolg. Matsuura erhöhte mit zwei Treffern in der letzten Minute die Führung.

Nun steht am Samstag das Duell gegen die TSG Mainz-Bretzenheim an, ein entscheidendes Spiel um Rang fünf. Sollte den Gekkos eine ähnlich konzentrierte Leistung gelingen, könnten sie auch dort bestehen, bevor der Ligaprimus TV Nieder-Olm im Rückspiel wartet.