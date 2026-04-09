Nach der Osterpause empfängt die HSG Eckbachtal den TV Bodenheim. Trainer Ebel fordert Emotionen, danach gibt es Freibier – und mehrere Abschiede stehen an.

Nach einer knapp dreiwöchigen Osterpause empfängt die HSG Eckbachtal den TV Bodenheim, eine Mannschaft, an die sie keine guten Erinnerungen hat. Am Sonntag, 17 Uhr, wird in der Sporthalle Dirmstein das Duell gegen den Tabellenachten (15:25 Punkte) zum letzten Heimspiel der Saison angepfiffen. Übungsleiter Georg Ebel erwartet ein deutlich anderes Auftreten seiner Mannschaft als in der Hinrunde.

Mit Maximilian Schreiber beendet ein Urgestein der HSG Eckbachtal seine Karriere. Damals fiel das Fazit von Ebel nach dem 26:26-Unentschieden kritisch aus: „Es zog sich wie ein roter Faden: Wir schafften es nicht, die Emotionen hochzufahren, es fehlte uns an Selbstvertrauen, freie Bälle verworfen, das war einfach nicht gut, das können wir viel, viel besser, und somit geht die Punkteteilung absolut in Ordnung.“ Vor heimischem Publikum erwartet er nun ein engagierteres Auftreten: „Wir wollen uns mit Stil von unseren Fans in die Sommerpause verabschieden.“

Den genauen Kader konnte Ebel im Vorfeld noch nicht benennen. Allerdings ist davon auszugehen, dass alle 24 bisher eingesetzten Akteure in der Halle sein werden. Einzig Jona Rogawski wird fehlen, da er gemeinsam mit seiner Freundin am Halbmarathon Deutsche Weinstraße teilnimmt – eine Teilnahme, die lange im Voraus geplant war. Nach dem Spiel möchte sich die Mannschaft mit Freibier bei den Fans verabschieden.

Am letzten Spieltag treten die Gekkos dann beim TSV Speyer an. Mannschaftssprecher und Torhüter Tobias Schipper kündigte an, dass sich die Gekkos nach dem Heimspiel bei allen Helfern wie Zeitnehmern, Wischern, dem Verkaufsteam und anderen Unterstützern sowie den treuen Zuschauern bedanken möchten. Bei Freibier soll ein Austausch über die Hochs und Tiefs der Saison stattfinden. Zuvor soll den Fans ein attraktives Spiel geboten werden.

Nach dem Spiel stehen drei feststehende Verabschiedungen an: Die Studenten Jona Rogawski und Laurenz Pabst legen aus zeitlichen Gründen eine Pause ein, eine Rückkehr ist jedoch nicht ausgeschlossen. Lukas Gerstner wechselt zurück zum Handball-Leistungszentrum Friesenheim/Hochdorf, und Sebastian Krämer muss seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Bereits während der Saison hatten die Brüder Philip Rogawski und Silas Rogawski die Mannschaft verlassen. Philip ist mittlerweile Trainer beim Drittligisten TSG Haßloch, während Silas bei der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim spielt.

Mit Maximilian Schreiber beendet zudem ein langjähriger Rückraumspieler der Gekkos seine Karriere. Schreiber, der regelmäßig in den Top Ten der Torschützenliste auftauchte, hat sich selbstständig gemacht. Der Aufwand, seine Eventfirma Schreiberei Wein und den Leistungssport unter einen Hut zu bringen, wurde zu groß. Durch den Erfolg in ihrem Nachholspiel hat die TSG Mainz-Bretzenheim (22:18 Punkte) die Gekkos vom fünften Tabellenrang verdrängt. Die Ebel-Sieben liegt mit 21:19 Punkten knapp dahinter und hofft noch auf einen Ausrutscher der Mainzer, um den fünften Platz zurückzuerobern.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die HSG Eckbachtal in den beiden verbleibenden Partien keinen Punktverlust hinnehmen darf. Die Spannung bleibt also bestehen, und die Gekkos werden die Saison keinesfalls einfach auslaufen lassen. Vielmehr setzen sie in den letzten beiden Spielen alles auf Sieg.