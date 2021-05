Mitten in Zeiten der Corona-Pandemie darf bei der HSG Eckbachtall noch mal gejubelt werden. Sowohl die zweite als auch die dritte Mannschaft spielen nächste Runde eine Etage höher. Die Saison ist zwar abgebrochen, Aufsteiger wird es trotzdem geben. Das sorgt im Eckbachtal für ungewöhnliche Schwierigkeiten.

Das sah schon nach einem Härtefall aus: Die HSG Eckbachtal II lag beim Abbruch der Saison auf Platz zwei der Handball-Kreisklasse A, einen Punkt hinter der TSG Friesenheim III. Allerdings hatte die „Zweite“ der „Gekkos“ auch eine Partie weniger bestritten als der Rivale um Platz eins. Doch da zur Ermittlung der endgültigen Platzierung das norwegische Modell bemüht wird, liegt die HSG Eckbachtal II am Ende vor der TSG Friesenheim III.

Die Folge: Die HSG Eckbachtal II spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Das hatte der Verein lange angestrebt, um leistungsmäßig die Lücke zwischen der ersten Mannschaft (Oberliga) und dem Unterbau zu verkleinern. „Wir hätten es natürlich gerne auf sportlichem Wege geschafft“, sagt HSG-II-Trainer Rainer Schantz. Auf der anderen Seite werde so aber honoriert, was die Mannschaft in dieser Spielzeit geleistet habe. Und Schantz ist sich sicher: „Die letzten drei Spiele hätten wir auch gewonnen. Die Mannschaft war gut drauf.“ Darunter wäre auch noch das Topspiel gegen die TSG Friesenheim III gewesen.

37 Spieler eingesetzt

37 Spieler hat Schantz nach eigener Aussage in dieser Runde eingesetzt. „Von einspielen konnte da also keine Rede sein“, meint er und lacht. Das Team rekrutierte sich aus Studenten, A-Jugendlichen, die ihre ersten Gehversuche bei den Aktiven unternahmen, und natürlich den Akteuren, die in der ersten Mannschaft am Wochenende nicht zum Einsatz kamen. Das hätte in der zweiten Staffel der Kreisklasse A höchstwahrscheinlich nicht zum Aufstieg gereicht, wie Rainer Schantz eingesteht. Speyer und Thaleischweiler seien da zu dominant gewesen.

Kopf der Mannschaft sei Arthur Schalk gewesen. „Er war der Mann für die entscheidenden Momente, egal ob als Spielmacher oder als Torschütze“, lobt Schantz. Aber auch die Keeper, zu denen unter anderem Kevin Bullenkamp und Tobias Fischer zählten, hätten ihre Sache sehr gut gemacht. Es sei schwer, Einzelne herauszuheben. Aber Karsten Keiser habe am Ende mit seiner Routine schon sehr geholfen. „Und auch die A-Jugendlichen haben immer ihre Leistung gebracht. Ich glaube, ich habe am Ende alle Spieler aus der A-Jugend mal eingesetzt“, erzählt Schantz.

Schantz traut der „Zweiten“ einen Mittelfeldplatz in der Verbandsliga zu

Er gibt die Mannschaft zur kommenden Spielzeit ab. Bruno Caldarelli ist dann für die „Zweite“ in der Verbandsliga verantwortlich. Eine Klasse höher traut Schantz seinen Schützlingen durchaus einen Platz im Mittelfeld zu. Er selbst wird nach eigener Aussage in der nächsten Saison keine eigene Mannschaft betreuen. Er wird Koordinator im Aktivenbereich. Und da wird ihm nicht langweilig, denn die HSG wird in der kommenden Runde noch eine vierte Herrenmannschaft ins Rennen schicken, die in der Kreisklasse B an den Start geht.

Im Titelrennen in der Kreisklasse A mischte – wie schon in der Saison davor – auch die SG Lambsheim/Frankenthal mit. Die Truppe war beim Abbruch der Runde Vierter. In die unteren Tabellenregionen verschlug es einmal mehr den SC Bobenheim-Roxheim, der Achter wurde.

Zwei angenehme Probleme für HSG Eckbachtal III

In der Kreisklasse B war die HSG auch schon in der jetzt abgebrochenen Runde vertreten. Die „Dritte“ unter Trainer Armin Diehl, der die Mannschaft auch in der kommenden Runde betreuen wird, hatte beim Abbruch acht Zähler Vorsprung auf den TuS Kaiserslautern-Dansenberg IV. Allerdings hatten die Westpfälzer drei Partien weniger ausgetragen. Also wäre es aufs Rückspiel angekommen. „Da hätten wir mit einem Heimspiel die Meisterschaft klarmachen können“, sagt Diehl. Sein Team habe von Beginn an auf Platz eins gestanden. „Und wir haben nur zwei Niederlagen kassiert.“

Jetzt stellen sich für das Team zwei andere Probleme. Zum einen durfte man bislang den Aufstieg noch nicht feiern. Zum anderen: „Wir wollen noch T-Shirts machen lassen. Aber wir wissen noch nicht, was wir da draufschreiben sollen“, sagt Armin Diehl. Hintergrund: Der Pfälzer Handballverband will im Zusammenhang mit dieser Saison und den besonderen Umständen nicht von Meistern sprechen, sondern „nur“ von Aufsteigern. Aber das sind in diesen Zeiten ja Probleme der angenehmen Art.

Sven Fischer als Antreiber

Diehl spricht von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Allerdings sei Sven Fischer immer wieder der Antreiber gewesen. Und Torwart Moritz Maul „hat uns in einigen Partien am Leben gehalten“. Für die kommende Spielzeit eine Etage höher sieht Diehl seine Truppe gut aufgestellt. „Wir können schon einigen Teams Paroli bieten“, sagt er und peilt einen Platz im oberen Drittel der Tabelle an. „Wir haben in der vorvergangenen Saison mit der Truppe schon in der A-Klasse gespielt und uns gut geschlagen“, betont Diehl.

Die beiden Teams der HSG Eppstein/Maxdorf spielten beim Kampf um die vorderen Positionen in der Kreisklasse B keine Rolle. Die „Erste“ belegte mit Rang sieben einen Platz im hinteren Mittelfeld. Die „Zweite“ war mit Rang neun das erste von zwei Teams, die einstellige Punktzahlen vorwiesen.

Trio bei Damen ganz vorne mit dabei

Gleich vier Teams aus dem Verbreitungsgebiet waren in der Kreisklasse A der Damen am Start. Die SG Lambsheim/Frankenthal II mit Trainerneuling Elena Scharfenberger, die HSG Eckbachtal und der SC Bobenheim-Roxheim II belegen am Ende die Plätze zwei bis vier. Schlusslicht ist die HSG Eppstein/Maxdorf. Die neu gegründete Truppe blieb ohne Punkt und hatte mit 139 Treffern den schwächsten Sturm. Der SC Bobenheim-Roxheim II wird zur kommenden Spielzeit abgemeldet. Das hat der Verein bekanntgegeben.