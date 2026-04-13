Oberligist HSG Eckbachtal wahrt die Chance auf Rang vier. Torwart Schipper glänzt im letzten Heimspiel mit starken Paraden, doch die Trefferquote bleibt ein Thema.

Die HSG Eckbachtal sicherte sich im letzten Heimspiel der Saison einen 32:26-Erfolg gegen den TV Bodenheim. Trotz der schwachen Trefferquote reichte der Sieg, um dank der gleichzeitigen Niederlage der TSG Mainz-Bretzenheim auf den fünften Tabellenplatz vorzurücken. Mit 23:19 Punkten hat das Team von Trainer Georg Ebel nun die Chance, am letzten Spieltag noch den vierten Platz zu erreichen. Dafür müsste ein Sieg gegen den TSV Speyer gelingen, während die MSG Iggelheim/Meckenheim gegen den TV Bodenheim verlieren müsste.

Das Ergebnis spiegelte nicht die tatsächliche Dominanz der Eckbachtaler wider. Die Gäste aus dem Rheinland gingen zwar in der vierten Minute in Führung, doch Julian Pozywio und Moritz Groß drehten das Spiel innerhalb von dreißig Sekunden. Früh zeichnete sich Torhüter Tobias Schipper mit zahlreichen Paraden aus und erschwerte den Gästen den Torerfolg. Die HSG konnte ihre Überlegenheit jedoch nicht vollständig ausschöpfen und ließ Bodenheim zweimal auf einen Treffer herankommen. Die Defensive der Eckbachtaler blieb jedoch aufmerksam, eroberte Bälle und leitete Gegenstöße ein.

Trainer Georg Ebel zeigte sich insgesamt zufrieden, merkte allerdings an: „Zu Beginn des Spiels hatten wir den gegnerischen Kreisläufer nicht in den Griff bekommen, das besserte sich allerdings zusehends im weiteren Spielverlauf, und die Trefferquote hätte auch etwas deutlicher ausfallen können.“

Eine faire Geste zeigte Laurenz Pabst, der nach dem Spiel verabschiedet wurde. Beim Stand von 3:1 signalisierte er den Schiedsrichtern, dass der Ball zuletzt von ihm ins Aus ging, wodurch die Gäste den Ballbesitz behielten.

Julian Pozywio war mit acht Treffern erfolgreich, hatte dabei aber auch Glück, als der Ball zweimal über Umwege ins Tor prallte. Timo Kluzik steuerte neun Tore bei und überzeugte insbesondere im Zusammenspiel mit Eric Diehl beim 18:13. Maximilian Schreiber besiegelte mit seinem letzten Heimspieltreffer zum 30:25 seinen Abschied. Ein abschließendes Zuspiel an Timo Kluzik und die stehenden Ovationen der Zuschauer unterstrichen seine Bedeutung für das Team.

In der Schlussphase kam Nachwuchstorhüter Lukas Ebrecht zum Einsatz, der ebenfalls Paraden zeigte. Tobias Schipper hatte zuvor mit einer zweistelligen Anzahl an Paraden maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Das letzte Saisonspiel bestreitet die HSG Eckbachtal am Samstag um 17 Uhr gegen den TSV Speyer. Zudem wurde ein Abschiedsspiel für Maximilian Schreiber und Jochen Schloss am 20. Juni, angekündigt, bei dem ehemalige Weggefährten teilnehmen werden.