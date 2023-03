Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Spiele, drei Niederlagen, zwei davon aber ganz knapp – die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal haben beim Helmut-Osada-Cup am Wochenende in Viernheim den Einzug in die Finalpartien verpasst. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sind sie dennoch zufrieden.

Fünf Vorgaben hat HSG-Co-Trainer Mohamed Subab seiner Mannschaft für die drei Gruppenspiele gemacht: Sie sollte sich kämpferisch zeigen, sollte diszipliniert spielen, einen guten Teamgeist beweisen,