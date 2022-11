Als einen „sinnvollen Zusammenschluss“ bezeichnet man bei Howden Turbo in Frankenthal den Verkauf des schottischen Konzerns an den US-Anlagenbauer Chart Industries. Auch der Betriebsrat sieht zumindest einige positive Aspekte bei dem Deal.

4,4 Milliarden US-Dollar war dem US-amerikanischen Anlagenbauer Chart Industries mit Hauptsitz in Ball Ground im Bundesstaat Georgia der Deal mit Howden laut Unternehmensmitteilung wert. Unterzeichnet wurden die Verträge bereits vergangene Woche. Noch wisse man bei Howden Turbo in Frankenthal und in anderen deutschen Niederlassungen allerdings wenig über Details, sagt Gabriele Litzbarski, Leiterin der Standortkommunikation. „Wir sind optimistisch und müssen jetzt sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen“, sagt sie. Da es keine Überschneidungen bei den Produkten gebe, sehe man den Verkauf aber als „strategisch sinnvollen Zusammenschluss“. So habe sich auch Standortchef Volker Neumann gegenüber den rund 600 Mitarbeitern in Frankenthal positiv und optimistisch über den Verkauf geäußert. Es gelte für das Team, seine Ziele weiterhin wie gewohnt zu erfüllen.

Betriebsrat: Chancen und Risiken

Für eine endgültige Bewertung des Deals ist es aus Sicht des Betriebsratsvorsitzenden Hilmar Feisthammel noch zu früh. Das Ganze sei „sehr geräuschlos“ über die Bühne gegangen. Man müsse abwarten, welche Ideen und welche Unternehmenskultur der neue Eigner mitbringe und schauen, wie Chart Industries konzernweit aufgestellt sei. Ein solcher Verkauf berge für die rund 600 Mitarbeiter und Auszubildenden immer Chancen und Risiken. Positiv sei – neben dem Aspekt, dass es keine Produktüberschneidung gibt –, dass nach der US-amerikanischen Kapitalanlagegesellschaft KPS Capital Partners und dem Vorgänger Colfax Corporation nicht wieder ein Finanzinvestor, sondern ein strategischer Eigner eingestiegen sei.

Ende September 2019 hatte die US-amerikanische Kapitalanlagegesellschaft KPS Capital Partners den schottischen Maschinenbauer Howden für zwei Milliarden Dollar vom bisherigen Eigentümer, dem US-Maschinenbaukonzern Colfax Corporation, übernommen. Wenige Monate später hatte Neumann im Pressegespräch erklärt, die Private-Equity-Gesellschaft ziele auf die „strategische Fortentwicklung“ des Unternehmens, in Frankenthal könne man weiterhin „sehr eigenständig operieren“. Bis zum Verkauf an Colefax 2017 war der Frankenthaler Traditionsbetrieb, die frühere AG Kühnle, Kopp & Kausch (KK&K), unter dem Namen Siemens Turbomachinery Equipment GmbH tätig.

Absatzmarkt China