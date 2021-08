Die Mitarbeiter des Frankenthaler Maschinenbauunternehmens Howden haben Spenden für die Opfer der Überschwemmungen im Ahrtal gesammelt. Die Mitarbeiter hatten dabei zwei Möglichkeiten, so die Pressemitteilung des Unternehmens: Sie konnten Zeit von ihrem persönlichen Gleitzeitkonto oder Bargeld spenden. In Summe kamen so rund 11.000 Euro zusammen. Die Geschäftsführung stockte den Betrag auf 20.000 Euro auf. Vom Gesamtbetrag gehen zwei Drittel, also 13.000 Euro, an die Katastrophenhilfe Hochwasser des Landes Rheinland-Pfalz und ein Drittel, also 7000 Euro, an die Lebenshilfe Ahrweiler zum Wiederaufbau ihrer Wohnstätte in Sinzig. Dort waren durch das Hochwasser zwölf Bewohner ums Leben gekommen.