Bei der Howden Turbo GmbH (HTO) ist es seit vielen Jahren Tradition, die jährlichen Jahresabschluss-Essen der einzelnen Bereiche finanziell zu unterstützen. Wegen der Pandemie sind diese Essen aber auch heuer ausgefallen. Wie im vergangenen Jahr ist das entsprechende Budget der Firma wieder sozialen Projekten zugutegekommen.

9999 Euro stellt das HTO-Management nach eigenen Angaben jährlich für die Essen zur Verfügung. Doch da die Feiern wie im vergangenen Jahr ausfielen, durften die rund 600 Howden-Mitarbeiter am Standort Frankenthal zwei Wochen lang abstimmen, welche lokalen Projekte stattdessen unterstützt werden sollen. Zur Auswahl standen 15 Vorschläge, die nun auf drei reduziert wurden, die jeweils 3333 Euro bekommen: der Verein Kinderhospiz Sterntaler, der Frankenthaler Tierschutzverein und der Fonds „Frankenthaler Kinder in Not“. Die Übergabe erfolgte virtuell. „Wir freuen uns, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten können, um die auch in diesem Jahr ungewöhnlich schwierige Situation bei diesen drei Organisationen ein wenig mildern zu können“, wird Volker Neumann, Geschäftsführer von Howden Turbo, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Sterntaler: Versuchen, was möglich ist

Linnford Nnoli, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Sterntaler, informierte sich bei HTO-Geschäftsführer Volker Neumann über die Umstände der Gabe für das Hospiz. Wie bei vielen Organisationen seien auch hier viele geplante Veranstaltungen ausgefallen, die eine wichtige Einnahmequelle bedeuten. Man versuche, was möglich sei aber das sei in den vergangenen Monaten nicht einfach gewesen. Das Kinderhospiz habe sich mehr und mehr zu einem Hochsicherheitstrakt gewandelt.

Volker Neumann teile die Befürchtungen von Linnford Nnoli, dass es noch viel schlimmer werden könne. Er betonte, wie froh er sei, dass Howden in Frankenthal bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen sei, dass dies aber natürlich dem Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter zu verdanken sei.

Tierschutzverein: Hohe Futter- und Tierarztkosten

Simone Jurijiw, Vorsitzende des Frankenthaler Tierschutzvereins, war der HTO-Pressemitteilung zufolge sichtbar glücklich, als Volker Neumann sie nach 2020 auch dieses Jahr mit der guten Nachricht überraschte. Die Situation habe sich zwar glücklicherweise normalisiert, berichtete Jurijiw. Dennoch müssten die hohen Futter- und Tierarztkosten natürlich gedeckt werden. Im laufenden Jahr seien viele Tiere wegen der Pandemie im Tierheim „gestrandet“. Zwei männliche Kaninchen, die für die zu Hause lernenden Kinder angeschafft worden waren, entpuppten sich als Pärchen. Innerhalb kurzer Zeit landeten 22 der süßen Nachwuchs-Nager im Tierheim.

Auch der illegale Welpenhandel habe für viel Arbeit und Aufregung gesorgt. Da einheimische Züchter keine Tiere mehr hätten, habe man wohl leider viele Welpen im Ausland „bestellt“. Diese seien größtenteils viel zu früh von der Mutter getrennt und zum Teil auf abenteuerliche Weise nach Deutschland transportiert worden. Der Frankenthaler Tierschutzverein wurde 1906 gegründet und ist damit der älteste Tierschutzverein der Pfalz.

DKSB: Hilfe für Kinder in Not

Bereits seit 2001 kann der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) Frankenthal durch den Fonds „Frankenthaler Kinder in Not“ schnell und unkompliziert helfen – mit einer warme Jacke, einem Bett oder der Möglichkeit zur Teilnahme an einem Ausflug. Volker Neumann habe sich beeindruckt gezeigt von den Schilderungen der Vorsitzenden Annette Hambsch, die bei der virtuellen Spendenübergabe von ihrem Stellvertreter Oliver Ritter und der Frankenthaler Geschäftsstellenleiterin Amelie Hanewinckel unterstützt wurde.

Dem jährlichen finanziellen Bedarf von rund 50.000 Euro des Kinderschutzbunds stehen laut der HTO-Pressemitteilung 2500 Euro Unterstützung durch die Stadt Frankenthal gegenüber – den Rest organisiere man über diverse Spendenaktionen, zum Beispiel durch das Kinderschminken beim Familientag von Howden, zuletzt 2017.

Der Kinderschutzbund sei mit allen lokalen Organisationen sehr gut vernetzt. So könnten Anträge an den Fonds genau abgestimmt werden. So werde sichergestellt, dass alle Bedürfnisse und Notfälle durch die jeweils zuständige Organisation bedient werden.

Im Netz

www.kinderhospiz-sterntaler.de

www.frankenthaler-tierschutzverein.de