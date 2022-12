Junge Mitarbeiter des Frankenthaler Maschinenbauers Howden Turbo haben auch in diesem Jahr 80 Weihnachtspakete für die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter-Unfallhilfe geschnürt. Mit Alltagsdingen sollen Menschen in Südosteuropa bedacht werden.

Die Corona-Pandemie und aktuell der Krieg in der Ukraine mit seinen vielfältigen Auswirkungen hätten die Organisation der Spendenaktion des Howden-Nachwuchskreises, an der sich Mitarbeiter und Geschäftsführung beteiligen, in den zurückliegenden beiden Jahren deutlich erschwert, teilt das Unternehmen mit. So würden beispielsweise immer noch zahlreiche Beschäftigte im Homeoffice arbeiten. Bereits seit 2013 unterstützt Howden Frankenthal (früher Siemens) die Aktion der Johanniter für notleidende Menschen in Südosteuropa. Der Inhalt der Pakete – Alltagsdinge wie Mehl, Nudeln und Malstifte – sei für die einfache Handhabung der Zollformalitäten bei der Einfuhr in die Zielländer genau festgelegt. Die Aktion will Kindern in Ländern wie der Ukraine, Bulgarien, Albanien und Moldawien ein klein wenig schönere Weihnachten bescheren. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Johanniter Unfallhilfe unter https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker.