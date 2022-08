Benachteiligten Kindern den Schulstart zu erleichtern, diese Idee hatte der Nachwuchskreis der Firma Howden. Also wurden fleißig Schultüten gepackt. Im Chance-Laden in der Schnurgasse nahmen nun 30 ABC-Schützen ihre prall gefüllten Schultüten in Empfang.

Mäppchen, Hefte, Füller, Malstifte, Spitzer, Kinderschere und noch einiges mehr werden die Erstklässler, die unter anderem aus der Ukraine und Syrien stammen, in ihren Schultüten entdecken. Die Mädchen bekommen eine Tüte mit Pferdemotiv und Blümchen, die Jungen eine mit Dschungel und Drachen drauf. Sie hätten anstelle von Süßigkeiten und Spielsachen lieber eine praktische Grundausstattung an Schulartikeln eingepackt, erklären Jonas Steil und Sergej Turudija. Schließlich hätten gerade Schulanfänger einen ständigen Bedarf an Schreibwaren, der ins Geld gehe.

Die beiden jungen Howden-Mitarbeiter gehören zum Nachwuchskreis des Unternehmens, in dem ausgewählte Arbeitnehmer mit besonderem Potenzial in einem zweijährigen Trainee-Programm gefördert werden. Dass man mit dem Chance-Laden den richtigen Kooperationspartner für diese Aktion gefunden habe, davon ist auch Howden-Geschäftsführer Volker Neumann überzeugt.

Anlaufstelle für Bedürftige

Das Geschäft in der Schnurgasse ist seit Langem Anlaufstelle für bedürftige Menschen. Dort werden neuwertige, gut erhaltene und gespendete Waren des täglichen Bedarfs wie Kleidung, Möbel, Haushalts- und Elektroartikel an Bürger mit Berechtigungsschein abgegeben. Anita Werkmann-Granz, ehrenamtliche Teamleiterin im Chance-Laden, hatte aus den Reihen ihrer Kunden schnell die richtigen Empfänger für die Aktion gefunden und half am Dienstag auch beim Verteilen der Schultüten.