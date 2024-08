Starthilfe für einen schönen Schulbeginn: Der Nachwuchskreis von Howden am Standort Frankenthal hat Stofftaschen mit Schulsachen und Süßigkeiten gepackt. Diese sollen an benachteiligte Kinder in der Stadt abgegeben werden. Als Partner für die dritte Aktion dieser Art wurde der Chance-Verein gewonnen.

Insgesamt dreißig Taschen werden zum Schulstart über den Sozialladen des Chance-Vereins in der Schnurgasse an bedürftige Kinder verteilt. „So können nicht nur Erstklässler, sondern auch ältere Kinder beschenkt werden“, freut sich Anita Werkmann-Granz, ehrenamtliche Teamleiterin im Chance-Laden, und ergänzt, dass ABC-Schützen auch weiterhin Schultüten erhalten können. Denn die Schultüte gelte als wichtiges Symbol für die Einschulung. Für weniger finanzstarke Familien sei die Anschaffung und Bestückung einer Schultüte ein hoher Kostenfaktor.

Yun Zhao, Marcel Ludwig, Marcus Ihling, Aladin Zajimovic, Benjamin Boschmann, Tobias Golenia, Hilal Turan und Alexander Jürgens vom Nachwuchskreis von Howden haben die blauen Howden-Stofftaschen gepackt mit einer Grundausstattung für die Schule: Mäppchen, Buntstifte, Hefte, Schreibblock, Schnellhefter. „Ganz wichtig ist jedoch etwas Süßes“, betont Gabi Litzbarski, Leiterin der Presseabteilung von Howden Frankenthal. Der Witterung wegen seien statt schmelzender Schokolade lieber Gummibärchen in die Stofftasche gepackt worden.

Kooperationen mit mehreren Hilfsorganisationen

Der Howden Nachwuchskreis besteht seit 2013 und ist ein Zusammenschluss künftiger Fach- und Führungskräfte an dem rund 600 Mitarbeiter starken Frankenthaler Standort. Die Mitglieder arbeiten durchschnittlich zwei bis drei Jahre im Unternehmen und setzen jährlich in Eigenregie mehrere soziale Projekte um. Dabei gehe es um das Lernen außerhalb des Unternehmens und den offenen „Blick über den Tellerrand hinaus“, betont Gabi Litzbarski.

So gebe es Kooperationen mit dem Chance-Verein, der Lebenshilfe und den Johannitern. Letztere seien Partner für die jährliche Weihnachtspäckchen-Aktion nach Osteuropa. Darüber hinaus unterstützten Howden-Mitarbeiter diverse karitative Zwecke – auch mit privaten Spenden.

Bedarf an Hilfe steigt

Der Chance-Laden ist eine karitative Einrichtung. Über ihn werden rund 300 bedürftige Familien mit Dingen des täglichen Bedarfs wie Kleidung, Möbel, Haushalts- und Elektrogeräten versorgt. Die Waren sind neuwertig, gespendet und werden auf Berechtigungsschein kostenlos an die Empfänger abgegeben.

Nachfrage und Bedarf seien, so Werkmann-Granz, aufgrund von Inflation, Flüchtlingssituation und infolge des Ukraine-Krieges steigend. Gebraucht würden Kleidung und Kinderkleidung, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrhandtücher, Töpfe und Pfannen sowie Kinderwagen und Kinderfahrräder. Der Chance-Laden in der Schnurgasse 10 ist dienstags und freitags, 14.30 bis 16.30 Uhr, geöffnet. Spender können sich unter Telefon 06233 42714 melden.