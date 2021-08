Die Schultüte gehört für die meisten Abc-Schützen zum Schulanfang. Damit auch finanziell benachteiligte Kinder in den Genuss kommen, hat der Nachwuchskreis des Frankenthaler Maschinenbauers Howden Schultüten gebastelt. Und das ist nicht die einzige soziale Aktion der jungen Leute.

Gemeinsam mit Helfern der Johanniter bastelten die Mitglieder des Nachwuchskreises (NWK) 50 bunte Schultüten, die mit lustigen Figuren beklebt wurden und anschließend mit Schulmaterial wie Stiften, Spitzer, Lineal und Federmäppchen gefüllt wurden. Dazu kamen noch kindgerechte Grußkarten. Alle werden an die Friedrich-Ebert-Grundschule übergeben, sodass die Lehrkräfte sie an die entsprechenden Schüler weiterreichen können. Silvia Friedrich und Florian Wacker, beide Mitglieder des NWK, äußerten sich zufrieden darüber, dass sie so den Kindern eine Freude bereiten können. Das Material und der Inhalt wurden laut dem Kaufmännischen Geschäftsleiter Ulrik Damgard von der Geschäftsführung bezahlt.

Was ist der Nachwuchskreis?

Hinter dem Begriff Nachwuchskreis verbirgt sich ein Personalentwicklungsprogramm, das seit sechs Jahren „mit Erfolg“ läuft, wie Personalleiterin Sabine List erklärte. Jedes Jahr würden bis zu fünf junge Mitarbeiter aus dem gesamten Betrieb ausgewählt, die bereits ihre Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und voraussichtlich das Potenzial zur Führungskraft haben.

Sie nehmen zwei Jahre lang an dem Förderprogramm teil, in dem sie gemeinsam an interdisziplinären Projekten arbeiten, die zur Verbesserung und Innovation am Standort beitragen sollen. Seminare mit externen Experten zu den Themen Kommunikation, Führung und Konfliktmanagement gehören ebenfalls dazu. Es geht laut List darum, innerhalb der Firma gut vernetzt zu sein, kreative Ideen zu entwickeln und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Da stets die Vorjahres-Nachwuchskreisler und die Neuen ein Jahr lang gemeinsam im NWK sind, gebe es eine gute Zusammenarbeit und viel frischen Wind in der Gruppe. „Idealerweise qualifizieren sich die Teilnehmer in der Zeit für eine höhere Position“, so die Personalleiterin.

Weitere Spendenaktionen

Der NWK hat noch weitere Aktionen geplant. Er möchte die Charta der Vielfalt unterstützen, einen Verein, der vom Bund gefördert wird und sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt. Und zu Weihnachten sollen wie schon in den vergangenen fünf Jahren wieder Spenden für die Weihnachtstruck-Aktion der Johanniter gesammelt werden. Diese unterstützt Bedürftige im In- und Ausland. Erst kürzlich hatten Mitarbeiter und Geschäftsführung von Howden auch 20.000 Euro an die Katastrophenhilfe Rheinland-Pfalz und die Lebenshilfe Ahrweiler gespendet.