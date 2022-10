Sinnvolle Hilfe leisten, damit Menschen mit Behinderung eine Ausbildung absolvieren und aktiv am Arbeitsleben teilnehmen können: Darum soll es bei einer Kooperation des Frankenthaler Maschinenbauers Howden mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim gehen.

Vertreter der Howden Turbo GmbH Frankenthal hätten bei einem Besuch im September mit Paul Friedek, Werkstattleiter der Bad Dürkheimer Lebenshilfe-Werkstätten, über Möglichkeiten von Zusammenarbeit gesprochen. Wie Howden mitteilt, wurden dabei Ideen erörtert, um Menschen mit Behinderung einen Zugang zum Arbeitsmarkt und damit ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Im ersten Schritt hätten Freiwillige von Howden dabei geholfen, Metallgestelle eines Automobilzulieferers für die Lagerung und den Transport von bestimmten Autoteilen umzubauen. In Zweierteams seien dabei gemeinsam mit Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werkstatt an zwei Tagen 80 Montagegestelle umgebaut worden. Durch die Rückmeldung der beteiligten Mitarbeiter sehe sich das Unternehmen in seinem Projektansatz bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei eine total andere Welt, mit Menschen mit Behinderung zusammen zu arbeiten, die Arbeit sei nicht leistungsorientiert, im Vordergrund steht der Mensch und das schöne Miteinander. Der Arbeitsalltag dabei sei entschleunigt, man begegne den Menschen auf Augenhöhe und verliere dabei Berührungsängste. „Das wird sicher nicht das letzte gemeinsame Projekt bleiben“, kündigt der Maschinenbauer an.

Menschen mit geistiger Behinderung hätten einen Anspruch darauf, ein möglichst normales und erfülltes Leben zu führen – von der Kindheit bis ins Alter. Die Lebenshilfe biete in ihren Einrichtungen und Diensten dazu notwendige Hilfe für den Menschen mit Behinderung und seine Angehörigen.