An Meilensteine der 125-jährigen Firmengeschichte erinnern und Danke sagen: Dazu hatte der Maschinenbauer Howden am Samstag aktuelle und ehemalige Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen. Für die rund 2400 Gäste gab es unter anderem Einblicke in die Produktion und vielfältige Angebote für Kinder.

Das Jubiläum nahm Howden zum Anlass, an die bewährte Tradition des Familientags anzuknüpfen. Zuletzt wurde das bei den rund 600 Mitarbeitern beliebte Betriebsfest vor sieben Jahren